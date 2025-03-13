Ordu'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i çocuk 10 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i çocuk 10 kişi yaralandı
Ayazlı Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki 52 ACD 242 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Ş. yönetimindeki 52 S 3074 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servisin sürücüsü, 8 anaokulu öğrencisi ve servis personeli Merve Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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