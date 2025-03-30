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        Ordu'da, Fizme Dereköy Bayram Şenliği'nin başpehlivanı Nedim Gürel oldu

        Ordu'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü geleneksel olarak yapılan Fizme Dereköy Bayram Şenliği gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:06
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        Ordu'da, Fizme Dereköy Bayram Şenliği'nin başpehlivanı Nedim Gürel oldu
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        Ordu'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü geleneksel olarak yapılan Fizme Dereköy Bayram Şenliği gerçekleşti.

        Kumru Belediyesi ile Fizmeliler Derneği iş birliğinde Fizme Mahallesi'ndeki Dereköy mevkisindeki er meydanında yapılan şenlik çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

        Yöresel ürünlerin satışının yapıldığı ve çocuklar için oyun alanlarının kurulduğu şenlikte yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

        10'u başpehlivan olmak üzere 250 güreşçinin yarıştığı şenlikte finalde Recep Kara'yı yenen Nedim Gürel birinci oldu.

        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine Fizme Dereköy Bayram Şenliği ile bu bayramda da geleneği bozmadıklarını belirterek, "Hem anlamlı buluşmalara hem de ata sporumuz olan yağlı güreşlere ev sahipliği yapan bu değerli etkinliğe katılıp, bayramın manevi iklimini ve coşkusunu paylaşan tüm hemşerilerime teşekkür ederim." dedi.

        Tarihi yüzyıllara dayanan bu kültürel etkinliğe çok sayıda vatandaşın katıldığını ifade eden Yalçuva, "Bu şenliği Kumru Belediyesi ve Fizmeliler Derneği işbirliği ile yaşatıp gelecek kuşaklara aktaracağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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