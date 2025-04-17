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        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:11
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        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Saraycık Mahallesi'nde 2006'da kent ormanı ilan edilen sahilden 900 metre yüksekteki Yoroz mevkisine gelen vatandaşlar, seyir terasından sis bulutunu izledi.

        Ziyaretçiler, sisin oluşturduğu manzaraları fotoğrafladı.

        Seyir terasına ilk kez çıktığını belirten Ali Garip Gür, çok güzel sis bulutu manzarasıyla karşılaştığını söyledi.

        Sisin oluşturduğu güzellik karşısında çok etkilendiğini ifade eden Gür, herkese doğanın keyfini çıkarmayı tavsiye etti.

        Sema Öksüz ise çok güzel sis manzarasıyla karşılaştığını, adeta kendisini bulutların üzerinde hissettiğini dile getirdi.

        Sis bulutunun oluşturduğu manzara dronla havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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