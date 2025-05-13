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        Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:44
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        Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik Ünye ilçesinde 6 ev ile 2 iş yerinde arama yaptı.

        Arama yapılan adreslerde 132 bin 980 lira para, 25 muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 muhtelif senet, 100 fişek, 2 şarjör ile 1 alacak borç defteri ele geçirildi.

        Operasyonda Y.K. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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