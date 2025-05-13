Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik Ünye ilçesinde 6 ev ile 2 iş yerinde arama yaptı.
Arama yapılan adreslerde 132 bin 980 lira para, 25 muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 muhtelif senet, 100 fişek, 2 şarjör ile 1 alacak borç defteri ele geçirildi.
Operasyonda Y.K. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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