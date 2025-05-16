Lise öğrencileri anne babalarıyla atölyede becerilerini geliştiriyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da lise öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" dolayısıyla hayata geçirilen "Ailemle Öğreniyorum Projesi" kapsamında atölye derslerinde anne babaları eşlik ediyor.

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ailelerin eğitim sürecine katılımını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan projeye destek verdi.

​​​​​​​İdarenin daveti üzerine okula gelen anne babalar, atölye derslerinde eşlik ettikleri çocuklarının mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdem Atıcı, AA muhabirine, öğrencilerin gelişimlerine yönelik çok sayıda proje uyguladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda "Ailemle Öğreniyorum Projesi" başlatıldığını belirten Atıcı, "Biz de proje kapsamında velilerimizi okulumuza davet ederek, atölye ortamında öğrencilerin yaptıkları becerileri, birlikte yapmalarına ortam sağlıyoruz." dedi.

Atıcı, uygulamanın, 1350 öğrenci nüfuslu okulda bilişim, inşaat ve makine teknolojileri, metal, mobilya, sıhhi tesisat, motorlu araç, elektrik ve elektronik ile endüstriyel otomasyon bölümlerinde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Velilerin projeyi çok sevdiğini aktaran Atıcı, "Derslere ortak oldukları andan itibaren çok heyecanlılar. Sınıf ortamında çocuklarına katkı verdikleri için ayrıca mutlu oluyorlar." diye konuştu.

- Velililer çocuklarına destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Motorlu Araç Bölümü 9. sınıf öğrencisi oğluyla uygulamalı dersleri yapmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Ramadan Yayla, "Bu sayede çocuğun eğitim sürecine destek olabiliyorum. Ayrıca projeye dahil olduktan sonra oğlumla olan iletişimin daha güçlendiğini fark ettim." dedi.

Sultan Kütük ise oğluyla Endüstriyel Otomasyon​​​​​​​ Bölümü atölye derslerine severek katıldığını ifade ederek, "Çocuğum beni okulda gördüğünde çok mutlu oluyor. Birlikte bazı şeylere çaba göstermemiz ayrıca onları motive ediyor. Bizim için de okula gelip onların yaptığını yerinde görmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

​​​​​​​Elektrik ve Elektronik Bölümü 9. sınıf öğrencisi Furkan Demir de babasıyla aynı derslere girdiği için mutlu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Babamın her zaman yanımda olması beni mutlu ediyor. Onun arkamda olması bana güç veriyor. Babamla birlikte aynı ortamda olmak sosyalleşmeme de katkı sağlıyor. Bu sayede güzel anılar da biriktiriyoruz. Ayrıca babamla birlikte derslere girmeye başladıktan sonra başarı oranım yükseldi."