GÜNCELLEME - Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti

Diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö. bir süre sonra gözden kayboldu.

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