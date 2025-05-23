Ordu'da yükümlülere arıcılık kursu verildi

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik arıcılık kursu düzenlendi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin hayata tutunması, sosyoekonomik entegrasyon sürecinin daha hızlı ve kolay olması amacıyla bir meslek ya da sanat kazandırmak için yapılan kurslar sürüyor.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürü yönetim elemanı, mantar yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık, iş makinesi operatörlüğü, yapı sektöründe çalışanlara yönelik inşaat boyacılığı alanlarında kurslar açıldı.

Arıcılık kursuna katılan yükümlüler için Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'ndeki arı sahasında uygulamalı eğitim verildi.

Veteriner hekimler, kursiyerlere arıcılığa ilişkin konuları uygulamalı anlattı. Kursiyerlere, pazar ve teknik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Uygulama eğitim programına, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topal, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile denetimli serbestlik personeli de katıldı.