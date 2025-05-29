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        Ordu'da İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

        Ordu'da, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:00
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        Ordu'da İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
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        Ordu'da, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kutlamalar kapsamında, Altınordu Sırrıpaşa Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi eşliğinde gemilerin karadan yürütülmesinin de canlandırıldığı program, Tayfun Gürsoy Parkı'nda sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Fethi ile sadece bir şehri fethetmekle kalmamış, uyguladığı hoşgörü politikası ile gönülleri de fethederek aziz İstanbul'un yüzyıllar boyunca Türk yurdu olarak kalmasını sağlamış ve kendi adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır." dedi.

        Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman da katıldı.

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