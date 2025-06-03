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        Ordu Valisi Erol, gazetecilerle bir araya geldi

        Ordu Valisi Muammer Erol, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:13
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        Ordu Valisi Erol, gazetecilerle bir araya geldi
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        Ordu Valisi Muammer Erol, basın mensuplarıyla buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, organik tarımla beraber eko turizm faaliyetlerinin başladığı ve yaygınlaşarak devam ettiği Fatsa ilçesi Kabakdağ Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle kentin tanıtımı amacıyla 15 basın mensubunun katılımıyla program gerçekleştirildi.

        Ulusal yayın yapan gazeteciler ile köşe yazarlarıyla buluşan Erol, Ordu'nun bozulmamış doğası, yaylaları, denizi, menderesleri ve daha birçok özelliği ile yaşanılabilir ve büyüleyici bir şehir olduğunu belirtti.

        Gazeteciler, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası, Korgan ilçesi Çişeli Şelalesi, Perşembe ilçesi Hoynat Adası ve Yason Burnu, Altınordu ilçesi Taşbaşı Kültür Merkezi, Fındık Müzesi, Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi ile Etnografya Müzesi'ni gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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