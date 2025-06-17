Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

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