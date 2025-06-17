Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Osmaniye ve Rize'de piyasaya karşılıksız çek sürmek suretiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi.

        Ekiplerin 16 ayrı adrese düzenlediği operasyonda M.K, İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

        Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!

        Benzer Haberler

        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni 14 günde 35 bin kişi ziyaret etti...
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni 14 günde 35 bin kişi ziyaret etti...
        Ordu'da Uluvahta Yaylası'ndaki gölet turizme kazandırılacak
        Ordu'da Uluvahta Yaylası'ndaki gölet turizme kazandırılacak
        Ordu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Ordu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Ordu'da motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Ordu'da motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Ordu'da motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı