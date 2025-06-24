Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç katacak

        Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç katacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

        Aktif karbonun savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda ham madde olarak kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ordu'da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu'da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler, dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimiyle sanayide yeni dönem başlattı. Aktif karbonun üretimi için Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekipler tarafından makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı."

        Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi
        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi
        Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü
        Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü
        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak...
        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak...