        Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

        Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:12
        Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye (81) çarpıp iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

