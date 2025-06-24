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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:05
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen Ordu ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Çeşitli miktarda ve cinste uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda, 2'si kadın 24 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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