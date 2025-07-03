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        Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Ordu'da yarın, Giresun'da ise iki gün olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:03
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        Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan Ordu'da yarın, Giresun'da ise iki gün olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, yarın için il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini ve turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Beklenen şiddetli yağış sonucu denizde oluşabilecek kirlilik, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4 Temmuz Cuma günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır."

        Giresun Valiliği ise il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı cuma ve cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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