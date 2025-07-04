"Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da yapıldı

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın koordinatörlüğünde hazırlanan "Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi yürütücülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-MUİS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek" programı, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Moğolistan'da yapıldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baş'ın koordinatörlüğünde hazırlanan projede Doç. Dr. Murat Özkan, Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk yürütücü, Doç. Dr. Hüseyin Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuz da araştırmacı olarak yer aldı. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından, Moğolistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 30 akademisyenin katılımıyla bilimsel bir çalıştay düzenlendi.

- Heyet yerinde tespitler yapıp araştırmacılardan bilgi aldı

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur'un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen oturumlarında, Türk tarihinin bozkırdaki izlerinin farklı yönleriyle ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Programın saha çalışmaları bölümü çarşamba sabahı saat 05.00'te, TİKA ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülen Togu Balık kazı alanının yerinde incelenmesiyle başladı. Aynı gün Tola Nehri kıyısında yapılan ziyaretle coğrafyanın kültürel derinliği yerinde gözlemlendi. Perşembe günü ise heyet, Uygurların kadim başkenti Karabalgasun'a ulaştı. Burada 8'nci yüzyıla ait izlerin peşine düşüldü. Bilge Kağan Müzesi gezildi, eserler ve buluntular üzerinden tarihi değerlendirmelerde bulunuldu. Aynı gün, Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Nomgon kazı alanına da gidilerek yerinde tespitler yapılıp araştırmacılardan bilgiler alındı. Nomgon'da, İlteriş Kağan'a ait olduğu düşünülen yazıtın parçaları, kaidesi, heykelleri ve sunak taşları yerinde incelendi. Yazıttan dört satır okunabildi. Bu satırlarda 'Tengri', 'Türk' ve 'Kutlug Kağan' ifadeleri dikkati çekti. Balballar üzerinde Göktürkler'e ait dağ keçisi damgaları tespit edildi. Buluntular arasında yer alan koyun ve aslan heykelleri ile yazıt, Ulanbatur'daki Cengiz Han Müzesi'nde sergileniyor. Devam eden kazılar tamamlandığında, Türk tarihi açısından çok önemli bilgiler elde edilmesi bekleniyor."