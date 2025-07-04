Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        "Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da yapıldı

        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın koordinatörlüğünde hazırlanan "Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın koordinatörlüğünde hazırlanan "Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi yürütücülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-MUİS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek" programı, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Moğolistan'da yapıldı.

        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baş'ın koordinatörlüğünde hazırlanan projede Doç. Dr. Murat Özkan, Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk yürütücü, Doç. Dr. Hüseyin Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuz da araştırmacı olarak yer aldı. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından, Moğolistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 30 akademisyenin katılımıyla bilimsel bir çalıştay düzenlendi.

        - Heyet yerinde tespitler yapıp araştırmacılardan bilgi aldı

        Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur'un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen oturumlarında, Türk tarihinin bozkırdaki izlerinin farklı yönleriyle ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Programın saha çalışmaları bölümü çarşamba sabahı saat 05.00'te, TİKA ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülen Togu Balık kazı alanının yerinde incelenmesiyle başladı. Aynı gün Tola Nehri kıyısında yapılan ziyaretle coğrafyanın kültürel derinliği yerinde gözlemlendi. Perşembe günü ise heyet, Uygurların kadim başkenti Karabalgasun'a ulaştı. Burada 8'nci yüzyıla ait izlerin peşine düşüldü. Bilge Kağan Müzesi gezildi, eserler ve buluntular üzerinden tarihi değerlendirmelerde bulunuldu. Aynı gün, Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Nomgon kazı alanına da gidilerek yerinde tespitler yapılıp araştırmacılardan bilgiler alındı. Nomgon'da, İlteriş Kağan'a ait olduğu düşünülen yazıtın parçaları, kaidesi, heykelleri ve sunak taşları yerinde incelendi. Yazıttan dört satır okunabildi. Bu satırlarda 'Tengri', 'Türk' ve 'Kutlug Kağan' ifadeleri dikkati çekti. Balballar üzerinde Göktürkler'e ait dağ keçisi damgaları tespit edildi. Buluntular arasında yer alan koyun ve aslan heykelleri ile yazıt, Ulanbatur'daki Cengiz Han Müzesi'nde sergileniyor. Devam eden kazılar tamamlandığında, Türk tarihi açısından çok önemli bilgiler elde edilmesi bekleniyor."

        Açıklamada, "Bozkırda Türk İzleri" programının akademik iş birliğini güçlendirmek, ortak mirası belgelemek ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğü aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunuyoruz
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunuyoruz
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ordu'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ordu'da konuştu:
        3 günde yapıyor, görenler tarihi eser sanıyor
        3 günde yapıyor, görenler tarihi eser sanıyor
        Fatsa'da sağanak, su baskınına neden oldu
        Fatsa'da sağanak, su baskınına neden oldu
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı
        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı