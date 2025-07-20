Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haliluşağı Mahallesi'nde, İsa Odabaşı (72) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracı devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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