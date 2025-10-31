Ordu'da darp edildiğini iddia eden otobüs şoförü polise başvurdu
Ordu'da özel halk otobüsü şoförü, darp edildiği iddiasıyla polise müracaat etti.
İddiaya göre, Altınordu ilçesinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü C.B ile eşinin bebek arabasıyla araca alınmadığını ileri süren yolcu arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında araca zarar verdiği iddia edilen yolcunun sürücü C.B'yi darp ettiği öne sürüldü.
Sağlık kuruluşundan darp raporu alan C.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
