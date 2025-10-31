Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da darp edildiğini iddia eden otobüs şoförü polise başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:15
        Ordu'da özel halk otobüsü şoförü, darp edildiği iddiasıyla polise müracaat etti.

        İddiaya göre, Altınordu ilçesinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü C.B ile eşinin bebek arabasıyla araca alınmadığını ileri süren yolcu arasında tartışma yaşandı.

        Tartışma sırasında araca zarar verdiği iddia edilen yolcunun sürücü C.B'yi darp ettiği öne sürüldü.

        Sağlık kuruluşundan darp raporu alan C.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

