        Ordu Haberleri

        Ordu'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracıyla drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:50 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:50
        
        Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracıyla drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şahincili Mahallesi'nde drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesti.

        Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

