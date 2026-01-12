Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da cilt kanseri tanısı konulan 83 yaşındaki hasta operasyonla sağlığına kavuştu

        Ordu'da cilt kanseri tanısı konulan 83 yaşındaki Sadık Yalçınkaya, geçirdiği başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:10
        
        Ordu'da cilt kanseri tanısı konulan 83 yaşındaki Sadık Yalçınkaya, geçirdiği başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

        Diyabet hastalığı da bulunan Yalçınkaya, kulağın önünde yer alan tümör nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniği'ne başvurdu.

        Yalçınkaya'ya yapılan tetkikler sonucunda cilt kanseri tanısı konuldu.

        Tümörün yüksek yayılım riski nedeniyle Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Ali Adnan Özdemir'in gerçekleştirdiği ameliyat yaklaşık 4,5 saat sürdü.

        Sağlığına kavuşan Yalçınkaya taburcu edildi.

        KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Adnan Özdemir, AA muhabirine, Sadık Yalçınkaya'nın cilt kanseri olduğunu ve kulak önündeki tümörün yayılımı en yüksek hücre olduğunu söyledi.

        Kanserli bölgenin vücuda sıçramasını engellemek amacıyla operasyonla bölgeyi temizlediklerini belirten Opr. Dr. Özdemir, "Erken tanı her zaman söylediğimiz gibi hayat kurtarır. Özellikle ilk evrede yakaladığımızda çok büyük işlemler yapılmadan baş, boyun kanserleri küçük operasyonlarla halledilebilecek düzeydedir. Ancak tümörün büyüdüğü hastalarda ileri tetkik ve tedavi gerebiliyor." diye konuştu.

        Yalçınkaya ise sağlığına kavuştuğu için doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

