Yaralı halde bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde esnaflık yapan Serdar Hekim'in, yaklaşık beş ay önce yaralı halde bularak "Haşmet" ismini verdiği karga ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan Hekim, kanadı yaralı halde bulduğu yavru karganın tedavisini yaptı.

Bir süre sonra iyileşen kargayı doğaya salmak isteyen Hekim, kuşun iş yerinden gitmediğini fark etti.

"Haşmet" ismini verdiği kargayı iş yerinde besleyen ve zaman zaman banyosunu yaptıran Hekim, karga ile arasındaki sıra dışı dostluktan keyif alıyor.

Serdar Hekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, karganın henüz yavru olduğu zamanda bir binanın çatı katından düştüğünü söyledi.

Tedavisi ve bakımına dikkat ettiğini belirten Hekim, "Geçtiğimiz temmuz ayında yavru halde bulduğum karganın tedavisini yaptım. O gün bugündür adını 'Haşmet' verdiğim karga ile dostluğumuz başladı. Haşmet iş yerinde adeta benim yardımcım oldu. Çırak gibi yanımda dolaşıyor, birlikte vakit geçiriyoruz." diye konuştu.