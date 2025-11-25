Ordu'da 205 litre sahte alkol ele geçirildi

Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da yapılan denetimlerde 205 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 15:36
        Ordu'da yapılan denetimlerde 205 litre sahte alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Timlerince gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda bandrolsüz, kaçak ve sağlıksız olduğu tespit edilen 81 litre kaçak alkol, 205 litre sahte alkol ve 13 alkollü içki kiti ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

