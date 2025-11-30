Ordu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Nefise Akçelik Tüneli'nde Oktay D. yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Arif D, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
