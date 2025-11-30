Ordu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Habertürk
        Ordu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:08
        Ordu'da minibüs ile tırın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nefise Akçelik Tüneli'nde Oktay D. yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Arif D, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

