Ünye'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak’taki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evde maddi hasar meydana geldi.
