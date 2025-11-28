Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:35
        Ünye'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'nun Ünye ilçesinde tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak’taki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

