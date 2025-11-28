Ordu'da yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi toprağa verildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde okulda rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitiren ilkokul 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, son yolculuğuna uğurlandı.
Ünye İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ermiş'in (11) cenazesi, Tekkiraz Mahallesi'ndeki Düzçiftlik Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Ermiş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
