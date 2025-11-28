Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

        Ordu'da jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:13
        Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Ordu'da jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1-28 Kasım tarihleri arasında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 64 şüpheliyi yakaladı.

        Haklarında farklı yıl aralıklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı şüpheliler, cezaevlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

