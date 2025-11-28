Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Ordu'da jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1-28 Kasım tarihleri arasında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 64 şüpheliyi yakaladı.
Haklarında farklı yıl aralıklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı şüpheliler, cezaevlerine teslim edildi.
