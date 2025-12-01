Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Evvel Zaman İçinde" sergisi açıldı

        Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nde "Evvel Zaman İçinde" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "Evvel Zaman İçinde" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nde "Evvel Zaman İçinde" sergisi açıldı.

        Okulun Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen sergi, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun ilgisini gördü.

        Sergide çok sayıda tarihi eşyanın yer aldığını ifade eden Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, sergideki ürünlerle geçmişe yolculuk yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, büyüklerimizin geçmişte kullandığı eşyalara dokunarak geçmişi daha yakından tanıma fırsatı buldu. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alı...
        Ordu'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alı...
        Vefat eden Ordulu Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden Ordulu Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Ordu'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Perşembe'de Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Perşembe'de Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Vefat eden polis memuru törenle uğurlandı
        Vefat eden polis memuru törenle uğurlandı