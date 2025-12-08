Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesi aldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini envanterine kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesi aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini envanterine kazandırdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde kent genelindeki hizmet hızını ve verimliliğini artıracak önemli bir adım daha atıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yıl sonuna kadar 350 araca ulaşması hedeflenen hizmet filosuna 25 yeni iş makinesinin daha eklendiği ifade edildi.

        Belediyenin araç filosunun 340'a ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan 10 iş makinesinin ardından, bir hafta geçmeden 15 yeni iş makinesi daha filoya eklenmesiyle Büyükşehir, kısa sürede 25 iş makinesini bünyesine kazandırmış oldu. Genişleyen araç filosu sayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı, yol yapım ve bakım, çevre düzenleme, temizlik, kırsal hizmetler başta olmak üzere 19 ilçede hizmet verme kapasitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti
        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti
        Hafif ticari araçla makas atan sürücüye 14 bin TL para cezası
        Hafif ticari araçla makas atan sürücüye 14 bin TL para cezası
        Ordu'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin TL ceza
        Ordu'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin TL ceza
        Otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki çift yaşamını yitirdi
        Otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki çift yaşamını yitirdi
        Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı
        Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı
        Ordu'da hamsi festivali, 7 ton hamsi ikram edildi
        Ordu'da hamsi festivali, 7 ton hamsi ikram edildi