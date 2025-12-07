Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi.

Konakbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

