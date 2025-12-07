Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konakbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.A. ile beraberindeki eşi F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
