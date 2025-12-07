Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:31
        Ordu'da trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Konakbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, M.A. ile beraberindeki eşi F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

