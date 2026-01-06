Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Ordu'da sona erdi

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonunca Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 350 sporcu katıldı.

Organizasyonun son günü mindere çıkan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yapılan maçların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, sorunsuz bir organizasyonu daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derece yapan sporcuların gelecek yıllarda olimpik milli takım kadrosu aday sporcuları olduğunu belirten Yüksel, dolayısıyla bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurguladı.

Ordu'da judonun çok sevildiğine dikkati çeken Yüksel, organizasyon sürecine destek sağlayan Vali Muammer Erol ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.