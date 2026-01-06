Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

        Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreç anlatılıyor.

        Fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı müzeyi geçen yıl 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

        Açıldığı 2020'den itibaren 51 bin 726 kişiyi ağırlayan müze her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Ordulu taraftarlara A Milli Erkek Hentbol Takımı'na destek çağrısı
        Ordulu taraftarlara A Milli Erkek Hentbol Takımı'na destek çağrısı
        Ordu'da sahte banknot operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ordu'da sahte banknot operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ordu'da sahte para operasyonu
        Ordu'da sahte para operasyonu
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Ordu'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
        Ordu'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı