Ordu'da sahte banknot operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ordu'da düzenlenen sahte banknot operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Ordu'da düzenlenen sahte banknot operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 22 sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.
Olayla ilgili S.E, Z.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerden S.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.