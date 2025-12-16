Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:49
        Ordu'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İlker Göl yönetimindeki 52 AGU 294 plakalı kamyonet, Bayıralan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Eda Canlı, Çiğdem Canlı, Emine Canlı, Aslı Göl ile Fatma Göl sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Çiğdem Canlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

