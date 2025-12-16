Ordu'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlker Göl yönetimindeki 52 AGU 294 plakalı kamyonet, Bayıralan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Eda Canlı, Çiğdem Canlı, Emine Canlı, Aslı Göl ile Fatma Göl sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Çiğdem Canlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.