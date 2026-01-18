Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da "9. Keyfalan Kış Festivali" düzenlendi

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde "9. Keyfalan Kış Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:52 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "9. Keyfalan Kış Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde "9. Keyfalan Kış Festivali" gerçekleştirildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen festival kapsamında, en güzel çoban ve av köpeği yarışması, odun kesme yarışması, kızakla kayma ile off-road yarışmaları düzenlendi.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada, güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirterek, soğuk havaya rağmen yaylaya gelen vatandaşlara teşekkür etti.

        Güler, festivalin okulların yarıyıl tatiline denk gelmesiyle çocukların aileleriyle eğlenme imkanı bulduğunu ifade ederek, bu gibi festivallerin devam edeceğini söyledi.

        Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise festivale gurbette yaşayan binlerce Mesudiyelinin katıldığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve Güler, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Katılımcılara pancar çorbasının ikram edildiği festival, yöresel sanatçıların söylediği şarkıların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Oto tamir dükkanında ölü bulunan 2 arkadadaş toprağa verildi
        Oto tamir dükkanında ölü bulunan 2 arkadadaş toprağa verildi
        Ordu'da oto bakım servisinde ölü bulunan 2 genç son yolculuklarına uğurland...
        Ordu'da oto bakım servisinde ölü bulunan 2 genç son yolculuklarına uğurland...
        Ordu Büyükşehir Belediyesince hayvan bakımevindeki köpek ölümüyle ilgili so...
        Ordu Büyükşehir Belediyesince hayvan bakımevindeki köpek ölümüyle ilgili so...
        Ordu'da 10 gün içerisinde 3 sokak köpeği 'domuz kurşunu' ile vuruldu
        Ordu'da 10 gün içerisinde 3 sokak köpeği 'domuz kurşunu' ile vuruldu
        Ordu'da 2 arkadaş, oto tamir dükkanında ölü bulundu
        Ordu'da 2 arkadaş, oto tamir dükkanında ölü bulundu
        Ordu'da oto bakım servisinde 2 genç ölü bulundu
        Ordu'da oto bakım servisinde 2 genç ölü bulundu