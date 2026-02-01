Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği yapıldı

        Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:30 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.

        Aybastı Belediyesi ve Aybastı Off-Road Kulübünce, menderesleri ile tanınan Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 25 aracın karlı parkurda yaptıkları gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Gündoğar, etkinliğin doğaya zarar vermeden, çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaylamızın doğal güzelliklerini koruyarak spor ve heyecanı bir arada yaşadık." dedi.

        Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren Gündoğar, kendilerini yalnız bırakmayan AK Parti İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız’a, MHP İlçe Başkanı İlhan Uykun'a, off-road kulübüne ve vatandaşlara teşekkür etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Ordu'da bin 700 rakımlı yaylada renkli kar festivali Büyükşehir Belediye Ba...
        Ordu'da bin 700 rakımlı yaylada renkli kar festivali Büyükşehir Belediye Ba...
        Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kar festivali
        Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kar festivali
        Her gün 200 bardak çorbayı ücretsiz dağıtıyor
        Her gün 200 bardak çorbayı ücretsiz dağıtıyor
        Ordu'da 5. Argan Yaylası Kar Festivali düzenlendi
        Ordu'da 5. Argan Yaylası Kar Festivali düzenlendi
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ordu'da konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ordu'da konuştu:
        Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
        Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde