Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Cidde'den gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
