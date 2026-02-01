Habertürk
        Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor

        Ordu'da etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.

        Giriş: 01.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:14
        Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
        Ordu'da etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.

        Ordu-Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Cidde'den gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

        Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

