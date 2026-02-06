Habertürk
        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Ordu'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:37
        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Ordu'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'nun 13 ilçesinde mezarı bulunan 30 kişi için anma programı düzenlendi.

        Depremlerde hayatını kaybedenler için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yer aldığı programlara, depremlerde yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

