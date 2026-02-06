Habertürk
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele için protokol imzalandı

        Ordu'da, Kahverengi Kokarca Zararlısı ile Mücadele Eğitim ve Kontrol Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:07
        Ordu'da, Kahverengi Kokarca Zararlısı ile Mücadele Eğitim ve Kontrol Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projenin protokolü için imza töreni düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Valilik makamındaki törende, kahverengi kokarca zararlısına karşı Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan eylem planı kapsamında mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

        Bu amaçla başta entegre mücadele olmak üzere tüm yöntemlerin Bakanlık gözetiminde gerçekleştirildiğini anlatan Ay, bu yıl kullanılmak üzere entegre mücadeleye ilişkin birçok ürünün kullanıma sokulduğunu, burada en önemli hususun mücadelenin doğru zaman ve yöntemlerle etkin bir şekilde yapılması olduğunu kaydetti.

        Protokol, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Ay, Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ünye Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erhan Aydın ile kentteki bazı fındık firmalarının temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

        Kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör işbirliğinde uygulanacak proje kapsamında, kahverengi kokarca zararlısının yoğun olarak görüldüğü Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe, Gülyalı ve Ulubey ilçelerindeki 341 mahallede etkin eğitim çalışmaları yapılması amaçlanıyor.

        Eğitim ve yayım çalışmaları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Odaları işbirliğinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

