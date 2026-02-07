Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:16
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Ünye

        Hakemler:Gürhan Gül, Sezai Şahin

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Esmaeilnezhad, Yusuf Bakır, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso (Muhammed Aray, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)


        Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Wright, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)

        Setler: 19-25, 28-26, 25-23, 17-25, 9-15


        Süre: 161 dakika (36, 41, 36, 27,21)





        ORDU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

