Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Gürhan Gül, Sezai Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Esmaeilnezhad, Yusuf Bakır, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso (Muhammed Aray, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Wright, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
Setler: 19-25, 28-26, 25-23, 17-25, 9-15
Süre: 161 dakika (36, 41, 36, 27,21)
ORDU
