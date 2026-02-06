Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi

        İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 56 yıllık evli çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:26
        Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi
        İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 56 yıllık evli çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul'da oturan 80 yaşındaki Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Salihoğulları'nın cenazesi, dün Fatsa ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

        Eşi Taliha Salihoğlulları da diyaliz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Salihoğlulları'nın cenazesi de bugün aynı camide kılınan namazın ardından eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.

