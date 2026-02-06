Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi

İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 56 yıllık evli çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da oturan 80 yaşındaki Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Salihoğulları'nın cenazesi, dün Fatsa ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Eşi Taliha Salihoğlulları da diyaliz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Salihoğlulları'nın cenazesi de bugün aynı camide kılınan namazın ardından eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.