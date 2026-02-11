Canlı
        Milli boksör Sahranur'un hedefi Gençlik Olimpiyatları

        Milli boksör Sahranur'un hedefi Gençlik Olimpiyatları

        EYÜP ELEVLİ - Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Tayland'ın Bangkok kentinde gelecek ay düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Boks Kupası'nda ilk 8'e girerek Senegal'de organize edilecek Gençlik Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:12
        Milli boksör Sahranur'un hedefi Gençlik Olimpiyatları
        Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sahranur, yaklaşık üç yıl önce başladığı boksta Türkiye'de katıldığı üç şampiyonada altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

        Başarılı milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alan Sahranur Turap, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Genç sporcu, Tayland'ın Bangkok kentinde 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Boks Kupası'nda, Senegal'de 31 Ekim-13 Kasım'da organize edilecek Gençlik Olimpiyatları'nın kotasını almaya çalışacak.




        - Dünya Kupası'na günde çift antrenmanla hazırlanıyor

        Milli boksör Sahranur Turap, AA muhabirine, katıldığı Türkiye şampiyonalarında ikinciliği ve üçüncülüğü olduğunu, geçen yıl Samsun'da ise yıldız kadınlar kategorisinde altın madalya kazandığını söyledi.

        Ardından Almanya'da katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edemediğini belirten Sahranur, "Kazandığım tecrübelerle şu anda önümüzde Tayland'da düzenlenecek Dünya Kupası için çalışmalara devam ediyorum. İsmail ve Batuhan hocamla beraber düzenli bir program halinde çalışıyoruz. Sabah ve akşam antrenmanları şeklinde ilerliyoruz." dedi.

        Sahranur Turap, Dünya Kupası'nda ilk 8'e girmeyi, ardından Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyüklerimi örnek alıyorum. Onların disiplinli, istikrarlı çalışmalarını, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yapmış oldukları dereceleri ben de yapmak istiyorum. Türk bayrağımızı yukarı kaldırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak için de çalışmalarımıza hocalarımla beraber devam ediyorum." diye konuştu.




        - "En güzel şekilde ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğiz"

        Antrenör İsmail Uykur ise Sahranur Turap'ın antrenmanlarına planlı şekilde devam ettiklerini söyledi.

        Trabzon'da yakın zamanda başlayacak milli takım kampına katılacaklarını anlatan Uykur, "Tayland'da Dünya Kupası düzenlenecek ve orada kota müsabakalarından sonra ilk 8'e girenler Gençlik Olimpiyatları'na katılacak. İnşallah Sahranur da ilk 8'e girip Gençlik Olimpiyatları'na katılacak." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Batuhan Yeniyol da Sahranur Turap'la yılın ilk uluslararası organizasyona çıkacaklarını anlatarak, "Sporcumuzla sabah akşam, mesai gözetmeksizin programlı bir şekilde antrenmanlarımıza devam etmekteyiz. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi, Türk bayrağımızı ve ilimizi temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

