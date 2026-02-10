Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da otomobilin çarptığı kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:41
        Ordu'da otomobilin çarptığı kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Liseler Mahallesi'nde H.Ö. (47) yönetimindeki 52 LD 198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim D'ye (84) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Rasim D, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

