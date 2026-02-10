Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:21
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda S.U, M.Ş, Y.B, C.U. ve V.K. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildı. Şüphelilerden S.U, M.Ş. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.U. ve V.K. ise adli kontrol kararıyla serbet bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

