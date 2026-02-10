Canlı
        Jandarma komandolardan kış tatbikatı

        Jandarma komandolardan kış tatbikatı

        HAYATİ AKÇAY - Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasında yer alan jandarma komandolar, verilen görevleri zorlu arazi ve hava koşullarında dahi yerine getirebilme kabiliyetini ortaya koyuyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:02
        Jandarma komandolardan kış tatbikatı
        Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndaki birliklerin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği eğitimleri, AA ekibi görüntüledi.

        Mesudiye ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, karlı zeminde gerçekleştirilen zorlu intikalde tek bir iz oluşturarak ilerleyen birlikler, kar kamuflajlarıyla zor şartlarda harekat gerçekleştirebilme yeteneklerini ortaya koydu.

        Tatbikat kapsamında, komandolar sahip olduğu yüksek operasyonel kabiliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini en üst seviyede muhafaza etmek amacıyla eğitim ve atış faaliyetlerinde bulundu.

        Eğitimlerini ve tatbikatlarını aralıksız sürdüren komandolar, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

        Farklı senaryoların icra edildiği tatbikatta, verilen emir doğrultusunda zırhlı personel taşıyıcı "kirpi" araçlarıyla hızla görev bölgelerine intikal eden komandolar, hazırlanan tazeleme eğitim programları çerçevesinde fiziki dayanıklılığı artırmaya, bireysel ve tim bazında harekat yeteneklerini geliştirmeye, silah ve teçhizat kullanımındaki hakimiyetini pekiştirmeye yönelik eğitimler icra etti.

        Tatbikatlarla birliklerin stres altında karar verme, koordinasyon, refleks ve dayanıklılık gibi konulardaki kabiliyetleri sürekli geliştiriliyor.

        Eğitimlerde ayrıca personelin zorlu arazi şartlarında gece-gündüz, her türlü hava koşulunda kendisine verilen görevleri eksiksiz, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirebilecek kondisyon, beceri ve mesleki bilgi seviyesine ulaşması amaçlanıyor.

        - Komandoların pratik tecrübesi artırılıyor

        Eğitimler sayesinde komandoların yalnızca teorik bilgisi değil, aynı zamanda sahaya yönelik pratik tecrübesi de artırılıyor. Bu sayede birlik bütünlüğü, disiplin anlayışı ve görev bilinci daha da güçlendiriliyor.

        Tatbikatlarla desteklenen bu faaliyetlerle personelin operasyonel görevlerde karşılaşabileceği muhtemel senaryolara karşı hazır olması hedefleniyor.

