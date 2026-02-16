Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada uçuruma düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:45
        Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada uçuruma düşen kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Özgünç Meşedüzü (22), bahçede odun kestiği sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Meşedüzü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Meşedüzü'nün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

