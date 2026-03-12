Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 7-0 mağlup etti.

        Giriş: 12.03.2026 - 17:56
        

        

        Ünye İlçe Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi takımın gollerini 4, 23 ve 50. dakikada Buket Karadağ, 42, 44 ve 58. dakikada Fredrica Torkudzor ve 85. dakikada Mesuare Begallo attı.

        Karşılaşma, Ünye Kadın SK'nın 7-0'lik galibiyetiyle sona erdi.

