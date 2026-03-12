Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 7-0 mağlup etti. Ünye İlçe Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi takımın gollerini 4, 23 ve 50. dakikada Buket Karadağ, 42, 44 ve 58. dakikada Fredrica Torkudzor ve 85. dakikada Mesuare Begallo attı. Karşılaşma, Ünye Kadın SK'nın 7-0'lik galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.