Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ünye İlçe Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi takımın golünü 71. dakikada Mesuare Begallo attı. Yüksekovaspor'un golünü ise 59. dakikada Mariem Houij kaydetti. Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

