        Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) dördüncü gün müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) dördüncü gün müsabakaları sona erdi.


        Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü günündeki ilk karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir Belediyesi'ni 69-58 mağlup etti.

        Diğer karşılaşmalarda KKTC, Alınteri Spor'u 67-25, İzmit Zirve Spor, IC Tredaş'ı 60-40, Melikgazi Kayseri Basketbol, Elazığ Orman Spor'u 59-46 yendi.

        Grupta Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak kulüpler, yarın oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

