Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) dördüncü gün müsabakaları sona erdi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü günündeki ilk karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir Belediyesi'ni 69-58 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda KKTC, Alınteri Spor'u 67-25, İzmit Zirve Spor, IC Tredaş'ı 60-40, Melikgazi Kayseri Basketbol, Elazığ Orman Spor'u 59-46 yendi. Grupta Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak kulüpler, yarın oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

