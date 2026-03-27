Ordu'da gastronomi festivali düzenlenecek

Ordu'nun coğrafi işaretli ürünlerini ve zengin mutfak kültürünü markalaştırmak amacıyla "Ordu Gastronomi Festivali" yapılacak.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026'da Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenmesi planlanan festivalle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.





Vali Muammer Erol'un başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kalyoncu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile turizm işletmelerinin yöneticileri katıldı.



Festivalin, Ordu'nun coğrafi işaretli ürünlerini ve zengin mutfak kültürünü ulusal düzeyde markalaştırmak amacıyla düzenleneceğini belirten Erol, katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi.



