        Ordu'da Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları, Ordu'nun Ünye ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 17:44
        Ordu'da Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları, Ordu'nun Ünye ilçesinde başladı.


        Ünye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek organizasyona, 34 ilden 335 sporcu katılıyor.

        Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mertcan Albunar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, organizasyonda mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Emeği geçen antrenörler ile sporcuların ailelerine teşekkür eden Albunar, "Tüm katılımcılara sağlıklı, sakatlıksız ve başarılı bir spor hayatı temenni ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise sporcuların aylardır büyük bir emek ve gayretle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Burada da performansınızın en iyisini gösterip Türkiye'nin en iyisi olmak için çalışacaksınız. İnanıyorum ki kendi adınıza yazmaya başlamış olduğunuz hikayenin devamını burada getireceksiniz. Ülkemiz adına gelecekte bu şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, milli marşımızı okutmak için hepiniz çaba göstererek bu zafere ulaşacaksınız. Sizlerin arasından çıkacak bunlar. Bu yolda hepinize başarılar diliyoruz."

        Konuşmaların ardından Mertcan Albunar ve Hakan Yüksel'in yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ile Ordu Spor Hizmetleri Müdürü Ömür Çağlayan, A ve B kategorilerinde 48 ve 53 kilolarda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini verdi.

        Protokol üyelerine teşekkür plaketi verildiği organizasyon, 29 Mart Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

