Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabı (Kırmızı Grup) sona erdi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki ilk karşılaşmada Beşiktaş, İzmir Ege Gelişim'i 45-27 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda OGM Ormanspor, KKTC'yi 67-53, İzmit Zirve Spor, Nilüfer Belediyespor'u 54-38, Evolog Daçka Şerifali, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 76-31 yendi. Grupta, Beşiktaş, OGM Ormanspor, İzmit Zirve Spor ve Evolog Daçka Şerifali, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

