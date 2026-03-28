        Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabı (Kırmızı Grup) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki ilk karşılaşmada Beşiktaş, İzmir Ege Gelişim'i 45-27 mağlup etti.

        Diğer karşılaşmalarda OGM Ormanspor, KKTC'yi 67-53, İzmit Zirve Spor, Nilüfer Belediyespor'u 54-38, Evolog Daçka Şerifali, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 76-31 yendi.

        Grupta, Beşiktaş, OGM Ormanspor, İzmit Zirve Spor ve Evolog Daçka Şerifali, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

